Vinícius Jr. uno de los que no se despidió de Xabi Alonso

Con el pasar de las horas, se hace más evidente que existía una ruptura total entre Vinícius Júnior y Xabi Alonso, exentreandor del Real Madrid.

Apenas se anunció su destitución como estratega del primer equipo, los jugadores del primer equipo comenzaron a dedicar mensajes de despedida, algunos parcos y otros mucho más sentidos.

😳 Un SILENCIO que DICE MUCHO...



❌ Estos jugadores NO se han DESPEDIDO de XABI ALONSO.#JUGONES pic.twitter.com/1qTjgpL5st — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 13, 2026

Sin embargo, no todos tuvieron el ‘buen gesto’ con el estratega, evidenciando que no toda la plantilla comulgaba con las ideas deportivas de Alonso.

Los últimos en enviar mensajes fueron Jude Bellingham y Eder Militao, dos de los jugadores que fueron seriamente cuestionados por su bajón de nivel en los últimos meses.

No obstante, hay jugadores que a más de 24 horas de haberse confirmado la noticia, no han aparecido para dedicar algún mensaje de agradecimiento o buenos deseos para el futuro inmediato de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé y el resto de la plantilla despiden a Xabi Alonso

En esa lista figuran Vinícius Júnior y Franco Mastantuono. El primero duramente criticado por su falta de actitud en partidos importantes y por los constantes roces que tuvo con Alonso. El segundo, porque simplemente bajo la tutela de Xabi no ha aportado al Real Madrid lo que se esperaba de él.

Comopletan la ‘lista de la ingratitud’ Trent-Alexander Arnold, quien se encuentra lesionado desde la jornada 13 de La Liga y Ferlan Mendy, quien apenas ha jugado 112 minutos en la presente temporada.