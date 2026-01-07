Real Madrid mostrará otra cara en la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso se refirió este miércoles a la derrota de Real Madrid sufrida en Liga ante Atlético de Madrid, previo a la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta ambos equipos este jueves y se mostró “convencido” de que sus futbolistas darán “otra cara” para clasificarse para la final.

“Planteamos un partido diferente, pero no tenemos que olvidar cosas que nos faltaron en aquel partido y que tenemos muy presentes y claras, para no cometer los mismos errores. Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un partido diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara”, dijo el técnico en rueda de prensa.

“Es una semifinal. Tenemos que tener una muy buena preparación mental. Competir y saber cuidar los detalles. Atlético siempre es un rival difícil, pero tenemos muchas razones para jugar este partido con muchas ganas”, completó.

Alonso señaló la Supercopa de España como el cuarto título en importancia de la temporada, por detrás de la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.