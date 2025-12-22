Vinícius Jr. comienza a borrarse las huellas del Real Madrid

Héctor Cantú

El futuro de Vinícius Júnior con el Real Madrid es realmente incierto, sobre todo luego de quedar en claro que no hay comunión con el proyecto que encabeza Xabi Alonso y que ha dejado al equipo de la capital española por detrás del Barcelona en el primer semestre del año.

‘Vini’ salió abucheado del Santiago Bernabéu en el último partido del año que está por terminar a pesar de que el equipo blanco se llevó la victoria por 2-0. La actuación, discreta y gris de Vinícius se une a una larga lista de partidos donde no se le ha visto ‘sudar la camiseta’.

Polémico como es su estilo, Vinícius Júnior ha tomado la decisión de cambiar su foto de perfil en Instagram. Aquella donde portaba orgulloso el color blanco y el escudo del Real Madrid, ha sido sustituida por una donde lleva la camiseta de Brasil.

Aunque esta acción debería tener un significado de intrascendencia, sobre todo porque el 2026 será año de Copa del Mundo y Vinícius Jr. jugará con Brasil, los tiempos dejan ver que el delantero no está más agusto en el Real Madrid.

La crisis que vive el Real Madrid también ha llevado a una decadencia visible en los registros de Vinícius Júnior, quien en este primer semestre ha colaborado con 6 goles y 9 asistencias en lo que va del semestre.

A estas alturas, en el ciclo anterior, el internacional brasileño ya había acumulado 14 goles, 10 asistencias y cuatro partidos de ausencia, tres por lesión y una por expulsión por doble amarilla.