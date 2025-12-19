Vinícius Júnior, sus risas y el madridismo arde contra él

Héctor Cantú

El Real Madrid se hunde de a poco y los más responsables son los jugadores, que no han compaginado con las ideas de Xabi Alonso, el principal señalado del mal momento del equipo merengue.

Imágenes publicadas en El Chiriguito, programa que se transmite en Fox Deportes, revelan a Vinícius Júnior, sonriendo en el último partido de la Copa del Rey, donde el equipo merengue pasó momentos muy complicados.

En el banquillo y como testigo de que el equipo blanco estaba pasando momentos sumamente complicados en la Copa del Rey ante el Talavera, Vinícius compartía comentarios y muchas sonrisas con Endrick.

Los dos brasileños han sido duramente cuestionados por su postura en ese momento clave del partido, cuando en el tiempo agregado, el Talavera había conseguido el 2-3 para ponerle dramatismo a la eliminatoria.

Este gesto ha sido duramente cuestionado por el entorno madridista, el cual entiende que Vinícius Júnior está totalmente aislado del Real Madrid, de Xabi Alonso y del momento de crisis que vive el club.