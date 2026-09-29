Ver El Clásico cuesta una fortuna: los boletos superan lo 5 mil euros

Héctor Cantú

El Barcelona ha puesto a la venta la primera tanda de entradas para El Clásico ante el Real Madrid y el precio de los boletos es exorbitante.

El conjunto ‘Blaugrana’ llega al duelo respaldado por un paso demoledor tras siete jornadas sin perder y con ventaja sobre el Real Madrid en La Liga. Sin embargo, acompañar al equipo en uno de los partidos más esperados de la temporada no estará al alcance de todos los bolsillos.

El club catalán comenzó la venta exclusiva para sus socios con entradas que van desde los 476.5 euros hasta los 5,500 euros en una zona VIP.

Entre ambas opciones hay boletos de 699 euros en la zona denominada córner, 799 en lateral superior, 899 en tribuna superior y 999 en tribuna inferior.

Para quienes busquen una experiencia mucho más exclusiva, los precios oscilan entre los 1,750 hasta los 5,500 euros para ubicarse en la zona lateral a la altura del césped.

De acuerdo con el club, el precio de las entradas podría variar en las próximas horas y cuando la venta sea abierta al público general debido al sistema dinámico que utiliza el Barcelona, basado en la oferta y la demanda.

El partido se celebrará en el Spotify Camp Nou el 25 de octubre y, pese al elevado costo de las entradas, se espera un lleno para un encuentro que tendrá un peso importante en la lucha por el título de La Liga.