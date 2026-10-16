Valencia se espanta con el precio de Erik Lira y lo descarta

Redacción FOX Deportes

Se esperaba que la última visita acercara a Erik Lira al Valencia, pero en vez de eso, lo alejó.

El mediocampista mexicano le pareció demasiado caro al club, por lo que su contratación está prácticamente descartada, al menos bajo el presupuesto que maneja la institución actualmente.

De acuerdo con el periodista español Nacho Sanchis y el programa El Partit de la Una, no hay forma de cerrar el traspaso en este mercado de invierno, debido a que el tema económico es irreconciliable. La apuesta de dinero que implicaría ir por un jugador que no tiene experiencia en el futbol europeo se sale de los parámetros del equipo, por lo que se explorarán otras opciones.

¿RUMBO A ESPAÑA??



La agencia que representa a Edson Álvarez y a Erik Lira se reunió con Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia. pic.twitter.com/KEg2ww3BOb — FOX (@somos_FOX) October 14, 2026

Cuando se dio a conocer que la empresa StayPro que representa a Erik Lira tuvo una reunión entre su enviado en Europa Tarek Seibat y el director deportivo del club Braulio Vázquez, se pesaba que el capitán del Cruz Azul había dado un paso firme en su sueño de emigrar a Europa, sin embargo, parece que la reunión fue contraproducente, pues el club determinó que no puede llegar al precio.

Segundo revés que recibe Lira en su meta de jugar en Europa, pues apenas en verano se cayó su traspaso al Monaco, luego de que el club no pudiera librar una plaza de extracomunitario.

Por el costo del jugador y la situación crítica deportiva del equipo, el Valencia decidió olvidarse de Lira.