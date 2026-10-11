Pumas y otra noche de pesadilla ante Cruz Azul

Héctor Cantú

Pumas sigue sin poder sacudirse el dominio de Cruz Azul y sumó su cuarto partido consecutivo sin victoria, después de desperdiciar una ventaja de dos goles y terminar empatando 3-3 en Ciudad Universitaria.

El equipo dirigido por Santiago Solari no supo aprovechar la ventaja sobre la ‘Máquina’ y terminó conformándose con un empate que tuvo sabor a derrota, especialmente por la manera en que se desarrolló el encuentro.

¡Siempre aparece en los momentos clave con La Máquina! ?? Aquí está el GOL de Christian Ebere, el empate 3-3 del @CruzAzul. ?? #LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J11 | #UNAMCAZ https://t.co/5e18mu1P2M — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 12, 2026

Las heridas de la reciente final perdida ante los cementeros siguen abiertas. Sin embargo, la expulsión de César Huerta, que dejó a los universitarios con 10 jugadores durante más de 50 minutos, terminó condicionando el desarrollo del partido.

Juninho abrió el marcador con un disparo de larga distancia al minuto 10. Apenas seis minutos después, Huerta amplió la ventaja con una definición que puso contra las cuerdas al conjunto visitante.

Sin embargo, el panorama cambió al minuto 37, cuando el ‘Chino’ recibió la tarjeta roja y dejó a los universitarios en inferioridad numérica.

Cruz Azul aprovechó la situación y recortó distancias antes del descanso, gracias a una anotación de Agustín Palavecino.

Con apoyo de la tecnología del #SAOT, el Cuerpo Arbitral determinó que el jugador #10 del Cruz Azul se encontraba en posición correcta durante la jugada que derivó en el segundo gol visitante al minuto 64' del partido de la #J11 del #AP26 entre Pumas y Cruz Azul. https://t.co/5r0T2h9weH — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 12, 2026

Pese a jugar con un hombre menos, Pumas recuperó la ventaja de dos goles apenas iniciada la segunda mitad, cuando Robert Morales apareció para marcar el 3-1.

La ‘Máquina’ no bajó los brazos y Andrés Montaño devolvió la esperanza a los visitantes con una anotación que puso el marcador 3-2.

¡Eran demasiados postes, una tenía que entrar y fue la de Andrés Montaño! ? Aquí está el segundo gol del @CruzAzul esta noche en CU. ? #LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J11 | #UNAMCAZ https://t.co/ckMHFqV41T — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 12, 2026

Los cementeros insistieron hasta encontrar su recompensa. A cinco minutos del final, Christian Ebere, quien había ingresado de cambio por decisión del técnico Joel Huiqui, apareció para mandar el balón al fondo de las redes y apagar la fiesta auriazul.

El empate prolongó la mala racha de Pumas, que llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar y se quedó en la posición 12 de la clasificación. Por su parte, Cruz Azul se mantuvo en el séptimo lugar dentro de los puestos de Liguilla.