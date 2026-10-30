Tras una semana negra, el Barcelona vuelve a la pelea

EFE

El Barcelona recibe al Deportivo Alavés con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones de las nueve primeras jornadas y lograr una victoria que le mantenga en el liderato de La Liga tras el tropiezo en el Clásico (1-2).

Ante el Real Madrid, el Barça cerró una semana para olvidar y puso punto final a su racha triunfal -once victorias en otros tantos partidos entre la LaLiga y de Campeones- tres días después de caer también en Champions ante el París Saint Germain (4-2).

Sin tiempo para lamentaciones, el equipo azulgrana necesita reencontrarse con su juego y volver a la senda del triunfo. Para ello tendrá que hacerlo muy mermado por las bajas en su zaga, pues Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart siguen en la enfermería. Y también Jules Kounde, que aún no se ha recuperado del todo del esguince que sufrió en su tobillo izquierdo ante el Betis y sigue sin entrenarse junto a sus compañeros.

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Para paliar la falta de efectivos en la zaga, Hansi Flick ha llamado al lateral Guillem Víctor y el central Àlex Campos, ambos del filial, para completar el entrenamiento de este viernes, y ambos podrían entrar en la convocatoria liguera.

Con solo dos centrales -Pau Cubarsí y Gerard Martín-, Frenkie de Jong, quien jugó sus primeros minutos de la temporada a en el clásico tras dejar atrás la rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, podría ser un recurso de urgencia. También el joven centrocampista Braian Fariñas, al que Flick probó en pretemporada en la posición de lateral y podía ocupar el carril derecho, lo que permitiría dar descanso a Joao Cancelo y una oportunidad a Alejandro Balde como lateral izquierdo titular.

Ante la ausencia de Dani Olmo, Fermín López se perfila como el futbolista que actúe en la media punta. Y Marc Bernal y Pablo Páez Gavira 'Gavi' el reemplazo de Rodri Hernández y Pedri González en el doble pivote.

En ataque, Lamine Yamal, y Raphael Dias 'Raphinha' parecen fijos, pero Anthony Gordon podría tener descanso, lo que abriría las puertas de la titularidad a Karim Adeyemi en el extremo izquierdo.

Todo ello pensado en la necesidad de hacer rotaciones ante la visita del Aston Villa el próximo martes, un partido de Champions que cobra más importancia si cabe después de la derrota en París y el tropiezo en el clásico.