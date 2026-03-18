Thibaut Courtois espera para saber si estará disponible en el derbi de La Liga

Redacción FOX Deportes

Thibaut Courtois conocerá el jueves tras una resonancia magnética si sufre una lesión muscular en el abductor derecho o simplemente una sobrecarga, tras ser sustituido en el descanso del partido entre Manchester City y Real Madrid de la Champions League.

Pese a que Courtois sintió la molestia muscular en el calentamiento del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, decidió jugar y acabar siendo clave impulsando el triunfo del equipo blanco con cuatro paradas en la primera parte.

Con 1-1 en el marcador, el City en inferioridad numérica tras la expulsión de Bernardo Silva y tres tantos de margen de la ida en favor del Real Madrid, Álvaro Arbeloa decidió el cambio por Andriy Lunin por precaución.

"Tenía unas molestias, él quería seguir pero no era necesario correr ningún riesgo porque en cuatro días tenemos otra final, un derbi importantísimo", manifestó Arbeloa en rueda de prensa.

Las sensaciones con las que el portero abandonó el estadio del Manchester City no fueron buenas, pero según informan a EFE fuentes del club, los doctores acordaron con el belga guardar reposo todo el miércoles, para el jueves por la mañana ser sometido a una resonancia magnética que dará con exactitud el alcance de la lesión.

Courtois es duda para el derbi del domingo ante el Atlético de Madrid, como lo es Jan Oblak en el rival, los dos porteros titulares. En el caso de que el portero del Real Madrid sufra lesión muscular, dejará la titularidad en manos de Andriy Lunin, que ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones al Atleti, con un mal balance de tres derrotas y un empate.