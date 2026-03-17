Thibaut Courtois, en duda para el Derbi de Madrid tras lesionarse

EFE

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se ha marchado sustituido al descanso del partido de Liga de Campeones ante el City en Mánchester con una sobrecarga en el abductor derecho y en su lugar ha entrado el ucraniano Andriy Lunin.



El portero belga, que realizó cuatro paradas de mérito en el primer acto, sintió una molestia muscular que provocó que pidiese el cambio al descanso con 1-1 en el marcador y 1-4 en el global a favor del Real Madrid. 🚨 Courtois fue sustituido al descanso por una sobrecarga en el abductor derecho.



ℹ️ Información de @jlsanchez78. pic.twitter.com/xx8hXEV59w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026

Según informaron a EFE fuentes del club blanco, Courtois sintió una sobrecarga en el abductor derecho y pidió ser sustituido por precaución, a cinco días de la disputa del derbi ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Las celebraciones 'prohibidas' de Vinícius Júnior que sacaron de quicio al Etihad Stadium

Lunin, que ya jugó en abril de 2024 y fue protagonista en el Etihad en una tanda de penaltis que dio la clasificación al Real Madrid, tiene minutos en su cuarto encuentro de la temporada.



Tan solo había jugado, siempre de titular, ante el Olympiacos en la quinta jornada de la Liga de Campeones, Talavera y Albacete en la Copa del Rey.