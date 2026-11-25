EFE

Las pruebas médicas a las que se ha sometido este jueves el lateral del Barcelona Alejandro Balde han confirmado que el defensa sufre un esguince leve en el tobillo derecho, por lo que su presencia para el partido de LaLiga del próximo domingo contra el Deportivo en Riazor no está descartada, según anunció el club azulgrana.



El futbolista catalán tuvo que ser sustituido por lesión en el minuto 64 del encuentro de la Liga de Campeones que enfrentó este miércoles al Barcelona y al Sabah azerí y que los de Hansi Flick resolvieron con una clara victoria (1-4).

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First-team player Alejandro Balde has suffered a mild sprain to his right ankle.



He has not been ruled out of Sunday's match against RC Deportivo. His availability will depend on how his recovery progresses. pic.twitter.com/X2mMyknyLE — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2026

Balde, que ha sido noticia en las últimas semanas por su posible salida en el mercado invernal al ser el jugador de campo con menos minutos de la plantilla, rindió a buen nivel ante un oponente poco exigente y dio una asistencia de gol.



La expedición azulgrana regresó de madrugada de su compromiso en Azerbaiyán y, tras descansar este jueves, volverá este viernes a los entrenamientos para preparar el próximo duelo liguero en el campo del Deportivo.