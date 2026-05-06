Siempre sí, José Mourinho candidato para dirigir a Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid sigue analizando directores técnicos y diferentes perfiles porque es un hecho que estrenará entrenador la próxima temporada. El nombre de José Mourinho ha tomado fuerza con el paso de los días y su vuelta al Santiago Bernabeú sería una opción real.

Florentino Pérez será quien tome la decisión final sobre el próximo estratega del conjunto ‘Merengue’ y ‘Mou’ es de su agrado, el presidente del club recuperó la confianza y la buena sintonía con el portugués quien podría cerrar su etapa en Benfica para darle identidad al equipo blanco.

El diario AS señala que en el conjunto lusitano “empieza a dar por perdido” al técnico de 63 años y asegura que “en el Real Madrid se ve al portugués como el mejor relevo posible para llevar a cabo el cambio necesario que debe sufrir el vestuario”.

La publicación confirma que “la continuidad de Álvaro Arbeloa está descartada” y revela que Florentino Pérez tendría que pagar “tres millones de euros” para activar la cláusula de salida que hay en el contrato entre Benfica y Mourinho.