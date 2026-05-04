Ferland Mendy, una baja más de Real Madrid hasta final de temporada

Oscar Sandoval

Real Madrid comenzó la semana de El Clásico con malas noticias luego de confirmar la lesión de Ferland Mendy quien se perderá lo que resta de temporada y el inicio del siguiente curso. El francés será operado en los próximos días y podría ser baja hasta septiembre.

Parte médico de Mendy. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2026

Se terminó la campaña para Mendy quien no pudo tener regularidad por culpa de las lesiones, contra Espanyol duró 10 minutos sobre el terreno de juego y salió de cambio a causa de la quinta lesión de este año.

El club informó que al defensor “se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha” y el diario Marca asegura que será sometido a una operación para corregir la afectación.

La publicación señala que podrían ser hasta “cinco meses” los que Mendy esté fuera de actividad por lo que volvería a la dinámica del equipo blanco en las primeras jornadas del próximo curso.