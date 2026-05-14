Publicación: jueves 14 de mayo de 2026

EFE

Sevilla recibe al Real Madrid en su mejor momento

El conjunto andaluz encadena tres victorias en el torneo.

El Sevilla inició este jueves la preparación del partido del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid, de la penúltima jornada de La Liga, a la que llega la formación hispalense tras encadenar por primera vez en este curso tres triunfos seguidos, pero sin tener la permanencia matemáticamente asegurada.

Luis García Plaza cumplió el miércoles en Villarreal su séptimo partido al frente del equipo, tras sustituir en el banquillo al argentino Matías Almeyda, y lo hizo con un triunfo (2-3) que unió a otros dos que logró consecutivamente en el estadio de Nervión, ante la Real Sociedad (1-0) y Espanyol (2-1), con lo que sumó un pleno de nueve puntos en tres encuentros que hacía mucho tiempo que el Sevilla no lograba.

El precedente se remontaba a la temporada 2023/24, cuando en abril, hace algo más de dos años, el equipo que entonces entrenaba Quique Sánchez Flores, ahora técnico del Alavés, ganó en Getafe (0-1), en Las Palmas (0-2) y al Mallorca en Sevilla (2-1).

Sevilla sigue dando pasos rumbo a la salvación en La Liga

Sevilla 2-1 Espanyol
Dolan adelantó a Espanyol a los 56 minutos de tiempo corrido
Espanyol está dos puntos por encima de la zona de descenso
Andrés Castrín emparejó el marcador a los 82 minutos
Sevilla venció a Espanyol y consiguió tres puntos de oro en su lucha por la permanencia
Andrés Castrín emparejó el marcador a los 82 minutos
Akor Adams marcó el gol del triunfo al 90+2
Sevilla venció a Espanyol y consiguió tres puntos de oro en su lucha por la permanencia, llegó al tramo final del partido por debajo en el marcador, pero remontó en tiempo añadido

Desde entonces, el equipo pasó toda la campaña 2024/25 sin sumar en La Liga tres triunfos seguidos y en esta campaña, hasta ahora, sólo había encadenado dos victorias consecutivas en una ocasión, con Almeyda en las jornadas séptima y octava ante el Rayo (0-1) y Barcelona (4-1).

Ahora el Sevilla suma 43 puntos, pero lo apretado de la clasificación entre un numeroso grupo de equipos que aspiran a no descender hace que reciban al Real Madrid sin los deberes hechos.

Para ese partido, Luis García inició este jueves, tras el regreso anoche de Villarreal, su preparación en la ciudad deportiva, donde dirigió la habitual sesión de recuperación tanto en el gimnasio como sobre el césped, informó el club en un comunicado.

Alexis Sánchez sacó a Sevilla de la zona de descenso en La Liga

Sevilla 1-0 Real Sociedad
Alexis Sánchez anotó el gol del triunfo a los 50 minutos
Cuarto gol de Alexis esta temporada en La Liga
Alexis Sánchez sacó a Sevilla de la zona de descenso en La Liga
Sevilla derrotó a la Real Sociedad con un gol de Alexis Sánchez y dio un paso rumbo a la salvación luego de salir de la zona roja a falta de cuatro jornadas para el final de temporada
Sevilla 1-0 Real Sociedad
Sevilla derrotó a la Real Sociedad con un gol de Alexis Sánchez y dio un paso rumbo a la salvación luego de salir de la zona roja a falta de cuatro jornadas para el final de temporada

La plantilla tiene aún dos entrenamientos más, el viernes y el sábado, este última en el propio Sánchez-Pizjuán, aunque la comparecencia de prensa del técnico madrileño previa al choque será el viernes en la ciudad deportiva.

Luis García, sin jugadores de baja por sanción, mantiene como ausencias por lesión una semana más al centrocampista Manu Bueno y el central brasileño Marcao Teixeira, mientras que se espera la evolución de las dolencias del punta Isaac Romero, quien fue el otro que no viajó a Villarreal.

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