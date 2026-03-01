Sevilla echa a perder la fiesta del Betis en el Derbi

Héctor Cantú

El Sevilla ha echado a perder la fiesta que el Betis había trabajo y terminó viniendo de atrás para sellar un empate a 2 goles en territorio enemigo.

En un amargo resultado, el Betis no supo manejar la ventaja obtenida a su favor en los primeros 45 minutos y terminó por dividir unidades en un encuentro que deja un amargo sabor con el resultado final.

Antony fue el encargado de incendiar de buenas emociones el estadio de La Cartuja, sede para este partido. Con un gol de chilena adelantó al equipo verdiblanco con un gol que está llamado a ser de los mejores de la temporada.

Con un Sevilla totalmente superado en el campo, llegó el segundo tanto por conducto de Álvaro Fidalgo, quien se estrenó como goleador en el gran derbi.

Pero los cambios no funcionaron para el equipo de casa y sí para el cuadro nervionense que estuvo comandado en el banquillo por Javi Martínez, suplente de Matías Almeyda, quien está suspendido.

El equipo de rojo logró descontar en el partido con la anotación de cabeza de Alexis Sánchez que sigue sumando grandes actuaciones con el equipo rojo.

¡Celébralo, Fidalgo! El mexicano marcó su primer gol en España

A cinco minutos del final, con un disparo descomunal del canterano Isaac Romero, el Sevilla consiguió el 2-2 final que permitió la división de puntos sobre la mesa.

De esta manera, el Betis se queda lejos de la zona de Champions League y sin la posibilidad de lograr tres victorias consecutivas en el Derbi Sevillano.