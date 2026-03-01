Golazo de Antony de chilena en el derbi de Sevilla

Héctor Cantú

El brasileño Antony sigue haciendo historia en el futbol de España, en especial con el Betis, club que le abrió las puertas para convertirlo en héroe.

Un golazo de chilena para destrabar el Derbi ante el Sevilla FC, fue suficiente para levantar al Benito Villamarín con una soberbia anotación que se anota, desde ya, como una de las mejores de la temporada.

😳 Lo de Antony en La Cartuja está siendo... pic.twitter.com/t1pAG6I5zr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2026

El de Sao Paulo encontró la manera, dentro del área, de marcar de chilena. Un tanto apurada, pero demostrando la calidad para echar mano de los recursos técnicos con los que cuenta.

Antony anotó su primer gol con Betis que suma dos partidos de La Liga sin ganar

Este tanto se ha convertido en el séptimo de la temporada para Antony y ha permitido que los Albiverdes se adelanten en la búsqueda de la tercera victoria consecutiva ante el acérrimo rival de la ciudad hispalense.