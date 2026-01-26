Sergio Ramos avanza en la compra de Sevilla

Oscar Sandoval

Sergio Ramos no ha anunciado su retiro como futbolista profesional y todo indica que una vez que ponga punto final a su carrera seguirá ligado al futbol luego de convertirse en accionista de la empresa Five Eleven Capital que busca comprar al Sevilla del futbol español.

Así se vivió la importante y emotiva victoria del sábado en el Sánchez-Pizjuán. 🙏⚽️ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2026

La historia entre Sevilla y Ramos podría tener un tercer capítulo, el futbolista debutó con el conjunto hispalense en 2004 y 18 años después tuvo una segunda etapa luego de regresar al club por una temporada en 2023.

El diario Marca asegura que el defensor español de 39 años y la empresa estadounidense firmaron una carta de intenciones y que en este momento están en un “periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas del club”, sin embargo, aclara que de eso a la venta, “queda mucho camino”.

La estrategia de Five Eleven Capital que está enfocado en crear un conglomerado de clubes internacionales para el desarrollo de talento y excelencia deportiva, consistiría en convertir a Sevilla en su principal proyecto en Europa.