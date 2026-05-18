Sergio Ramos a Dani Carvajal: "Eres una representación de lo que es el madridismo"

EFE

Sergio Ramos escribió este lunes un mensaje a su excompañero y amigo Dani Carvajal, actual capitán del Real Madrid, que anunció este lunes su salida del club a final de la temporada y al que definió como "una gran representación de lo que es el madridismo".

Ramos, que fue jugador del club blanco desde 2005 hasta 2021 y coincidió con Carvajal durante siete temporadas, elogió el rendimiento y el currículum de éste con la camiseta del Real Madrid, saldado con un total de 26 títulos.

"Querido Carva, desde la primera piedra de la ciudad deportiva de Valdebebas siendo un niño hasta la última gota de sudor en cada partido, pasando por un palmarés envidiable con nada más y nada menos que 6 'Champions', eres una gran representación de lo que es el madridismo y lo que supone ser un jugador del Real Madrid".

Asimismo, le deseó lo mejor tanto a él como a su familia en su "cambio de etapa".

"Fue un placer compartir tantos éxitos, batallas, retos y momentos increíbles a tu lado. Será raro no verte ya subir y bajar la banda derecha del Bernabéu, pero tus carreras siempre quedarán en la memoria. Ahora toca cambio de etapa y ya sabes que, de corazón, te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor, amigo. ¡Enhorabuena por este gran legado!".

Dani Ceballos, actual jugador del Real Madrid, utilizó su cuenta en 'X' para destacar el lado más personal de su actual capitán, al que catalogó como el "mejor lateral derecho de la historia del futbol".

"Más allá de los títulos y de todo lo que lograste en el futbol, me quedo con la gran persona que eres. Gracias por tu humildad, tu amistad y por todos los momentos compartidos. Y, sí, también por demostrar que eres el mejor lateral derecho de la historia del futbol".

Dani Carvajal se despedirá como jugador del Real Madrid en la última jornada de Liga, el próximo sábado ante el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu.