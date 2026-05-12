Publicación: martes 12 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Sergio Ramos ya es dueño del equipo de sus amores

El exdefensa de Rayados, será propietario del Sevilla

El exdefensor del Real Madrid, Sergio Ramos, ha logrado la validación por parte de los accionistas, para que él y el grupo de inversionistas ‘Five Eleven Capital’ adquieran al Sevilla FC.

Luego de 10 horas de reunión, las familias propietarias del Sevilla habrían aceptado el acuerdo total para la cesión de la propiedad que se había venido barajando desde hace unos años.

10 momentos que marcaron la carrera de Sergio Ramos con la Selección española

Sergio Ramos anunció el final de su andar con la Selección Española tras haber defendido la camiseta en 180 ocasiones.
Debut 26 de marzo 2005 España 3-0 China
Primer gol y doblete contra San Marino en eliminatoria Mundialista. 13 octubre 2005
Debut en una Copa del Mundo 14 de junio de 2006 (España 4-0) Ucrania
Primera capitanía como seleccionado nacional. 3 de junio 2010
Campeón de Europa 2008. 1-0 a Alemania 29 de junio
Campeón del Mundo. 1-0 a Países Bajos 11 julio 2010
Bicampeón de Europa 2012. 4-0 a Italia 1 de julio
Gol 10 con la Selección de España. 8 septiembre 2014 1-0 Macedonia del Norte
Partido 100 con la Selección de España. Marzo 22 de 2013 Eliminatorio rumbo al Mundial. España 1-1 Finlandia
Último partido con La Roja. 31 marzo 2021. España 3-1 Kosovo. Clasificación Mundial 2022

Ahora, solo se espera que el Consejo Superior de Deportes convalide la venta del equipo, para entonces pasar a la oficialización del acuerdo ante el notario.

Según la agencia EFE, el acuerdo de compraventa habría rondado los 400 millones de euros a pesar de que hay una posibilidad latente para que el Sevilla descienda a la segunda división del futbol español.

Conmovido hasta las lágrimas; así Sergio Ramos en su regreso a Sevilla

En caso de que se materializara el descenso, el precio bajaría en el precio de adjudicación, un escenario que fue contemplado en las negociaciones.

Por ahora, el Sevilla marcha en la posición 13 con 40 unidades, tres más que el Alavés, equipo que ocupa la primera posición del descenso.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS