Sergio Ramos ya es dueño del equipo de sus amores

Héctor Cantú

El exdefensor del Real Madrid, Sergio Ramos, ha logrado la validación por parte de los accionistas, para que él y el grupo de inversionistas ‘Five Eleven Capital’ adquieran al Sevilla FC.

Luego de 10 horas de reunión, las familias propietarias del Sevilla habrían aceptado el acuerdo total para la cesión de la propiedad que se había venido barajando desde hace unos años.

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Ahora, solo se espera que el Consejo Superior de Deportes convalide la venta del equipo, para entonces pasar a la oficialización del acuerdo ante el notario.

Según la agencia EFE, el acuerdo de compraventa habría rondado los 400 millones de euros a pesar de que hay una posibilidad latente para que el Sevilla descienda a la segunda división del futbol español.

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En caso de que se materializara el descenso, el precio bajaría en el precio de adjudicación, un escenario que fue contemplado en las negociaciones.

Por ahora, el Sevilla marcha en la posición 13 con 40 unidades, tres más que el Alavés, equipo que ocupa la primera posición del descenso.