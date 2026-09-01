¡Será una auténtica guerra! El Clásico ya tiene fecha y hora

Héctor Cantú

El futbol español será el campo de una auténtica batalla entre el Real Madrid y el Barcelona, dos equipos que pelean por el liderato de la competición desde las primeras jornadas.

Además del peso histórico de esta rivalidad, abona la llegada de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid y de los nuevos refuerzos de ambos equipos que se han armado hasta ‘los dientes’ en este mercado de verano.

El primer capítulo de esta batalla en la temporada 2026-2027 se jugará en el Estadio Camp Nou el próximo domingo 25 de octubre a las 21:00 horas de Barcelona, España.

El Barcelona buscará su victoria número 107 en la historia, cifra con la que conseguiría igualar el número de triunfos del Real Madrid en ediciones pasadas de El Clásico.

Para José Mourinho, este será el partido número 28 en su carrera ante el Barcelona en el que intentará mejorar su balance histórico donde hasta ahora acumula 10 derrotas, 8 victorias y 9 empates.