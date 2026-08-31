Barcelona defiende el título de La Liga a punta de goles

Oscar Sandoval

Barcelona goleó 5-2 a Rayo Vallecano, que pegó primero y obligó al campeón a remontar. Raphinha y Lamine Yamal le dieron vuelta al marcador y encaminaron la tercera victoria consecutiva del conjunto azulgrana en La Liga.

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Con el nivel mostrado por Raphinha en los primeros tres partidos, la ausencia de un ‘9’ no ha sido un problema para el equipo de Hans Flick. El brasileño acumula cinco goles en 227 minutos y se ha convertido en una de las principales armas de la ofensiva azulgrana, que además cuenta con Lamine Yamal.

Sergio Camello sorprendió al minuto 12 para adelantar a los visitantes tras un contragolpe, pero Barcelona reaccionó rápidamente y al 19, Xavi Espart combinó con Raphinha, quien recortó dentro del área antes de definir ante Dani Cárdenas para marcar el empate.

Lamine Yamal llega al medio centenar de goles

Lamine Yamal le dio vuelta al marcador al 21 con un golazo. El español colocó un disparo en el ángulo para cambiar por completo la dinámica del encuentro.

Florian Lejeune anotó en propia puerta para colocar el 3-1, pero Camello volvió a aparecer y recortó distancias para meter al conjunto madrileño de nuevo en el partido. Raphinha marcó su segundo de la noche al 71 y le devolvió la tranquilidad a Barcelona.

Lamine Yamal completó la goleada al minuto 90 con un disparo ajustado a la base del poste. Barcelona selló así su tercera victoria consecutiva y se mantiene en lo más alto de la tabla gracias a su poder ofensivo.