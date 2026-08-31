Gabriel Jesus presenció la goleada de Barcelona ante Rayo Vallecano

Redacción FOX Deportes

Gabriel Jesus estuvo presente en el Camp Nou durante el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano, que terminó 5-2 a favor del conjunto azulgrana. El club tiene previsto anunciar este martes el fichaje del brasileño.

Goleada en el Spotify Camp Nou ?❤️ pic.twitter.com/MvnAw9q3aI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026

El delantero aterrizó al mediodía en Barcelona procedente de Londres, realizó las pruebas médicas correspondientes y posteriormente, se trasladó al estadio acompañado de su familia.

El club catalán tiene previsto que el atacante de 29 años pase este martes por las oficinas para firmar un contrato por dos temporadas, con opción a una más y posteriormente, ser presentado en el Camp Nou.

Gabriel Jesus presenció la goleada con Raphinha y Lamine Yamal como protagonistas, a la espera de completar este martes su incorporación al Barcelona.