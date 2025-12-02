Rodrygo Goes y su sequía goleadora de 30 partidos

EFE

El brasileño Rodrygo Goes protagoniza una racha negativa histórica para un delantero del Real Madrid, al enlazar 30 partidos oficiales sin marcar un gol, pero su entrenador, Xabi Alonso, no duda de su calidad, convencido de que esa situación puede cambiar en cualquier momento.



El estatus de Rodrygo ha cambiado en el Real Madrid. De titular con Carlo Ancelotti a suplente habitual con Xabi Alonso. De los 15 encuentros en los que ha participado este curso, tan solo cuatro los inició en el once. Ante Oviedo, Getafe y Elche, todos ellos lejos del Santiago Bernabéu, y en casa ante el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones. Rodrygo, el príncipe de los dobletes en Champions League

En ninguno de ellos logró cortar la mala dinámica goleadora de un jugador que ha perdido la confianza en la definición. No marca desde el 4 de marzo, cuando lo hizo ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, y en LaLiga no lo hace desde el 19 de enero.



Pese a ello, el delantero brasileño sigue siendo llamado por Ancelotti para jugar con la Canarinha y recibió palabras de ánimo de Xabi Alonso.

"Hay que confiar en él y esperar porque esto del fútbol cambia con una acción, con un gol que afecta al estado anímico del jugador", aseguró el técnico del Real Madrid.



"Rodrygo tiene la calidad para lograrlo. Ha jugado algunos partidos, otros no porque la competencia es alta, pero nadie duda de su calidad. Tiene buena actitud y necesita ese buen 'feeling'. Un buen partido, un buen gol, para romper con ese momento", señaló el técnico del equipo blanco.