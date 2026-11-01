Real Madrid venció a Racing y atraviesa por su mejor momento en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid goleó 3-0 a Racing de Santander y confirmó que está de lleno en la pelea por el liderato de La Liga. El equipo blanco consiguió su tercera victoria consecutiva y quedó a un punto de Atlético y a tres de Barcelona, en una batalla que promete emociones entre los tres candidatos al título.

Los ‘Merengues’ pasaron por encima de Racing y necesitaron apenas 36 minutos para dejar encaminada la victoria. Los locales no encontraron la fórmula para frenar al equipo blanco, que abrió el marcador al minuto 11 con un penal ejecutado por Kylian Mbappé y comenzó a imponer condiciones desde los primeros compases del encuentro.

Real Madrid mantuvo el control y amplió la ventaja al minuto 22 con una gran jugada de Jude Bellingham. El inglés aprovechó su velocidad para superar a Aguirrezabala y definir con la portería abierta, firmando el 2-0 y reflejando en el marcador la superioridad de los visitantes.

Yan Diomandé se encargó de ponerle espectáculo a la goleada al minuto 36 después de conectar una volea espectacular desde la media luna y sacar un auténtico misil que dejó sin oportunidad al guardameta de Racing. Un golazo para firmar el 3-0 y sentenciar el encuentro antes del descanso.

El conjunto 'Merengue' pudo ampliar todavía más la diferencia, pero el poste le negó el cuarto gol a Mbappé cuando el francés ya se preparaba para celebrar. Con la victoria asegurada, los ‘Merengues’ bajaron la intensidad y administraron la ventaja hasta el silbatazo final.

Tres victorias consecutivas, nueve puntos de nueve posibles y una pelea por el liderato que está más viva que nunca. El Madrid recuperó el rumbo y ahora les mete presión a Barcelona y Atlético, que no pueden permitirse tropiezos.