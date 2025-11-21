Real Madrid recupera a toda la caballería internacional

EFE

El Real Madrid completó su cuarto entrenamiento de la semana, en el que el técnico Xabi Alonso tuvo de vuelta al resto de internacionales que faltaban por reincorporarse a la dinámica del grupo, aunque, eso sí, David Alaba lo hizo con una sobrecarga muscular que le hace ser duda para la visita el Elche de este domingo.

Con las bajas seguras de Dani Carvajal -artroscopia en la rodilla derecha-, Éder Militao -lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha- y Franco Mastantuono -pubalgia-, Xabi tiene también las dudas de Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni.

El primero realizó solo una parte con el grupo, una vez superada la rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania; mientras que el segundo sí que completó el entrenamiento y tiene más opciones de volver a la convocatoria.

Además, Xabi Alonso cuenta con la duda de un David Alaba que ha vuelto de sus compromisos con Austria con una sobrecarga muscular, por lo que su presencia en la visita al Elche depende de cómo evolucione y de si participa o no en el entrenamiento previo del sábado.

Eso sí, el entrenador del Real Madrid recibió buenas noticias con otros futbolistas que, o no viajaron o volvieron antes de sus compromisos internacionales.

Huijsen, los franceses Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, el uruguayo Fede Valverde y el belga Thibaut Courtois completaron el entrenamiento sin contratiempos y, salvo sorpresa, estarán en la lista para la 13ª Jornada de La Liga.

Raúl Asencio tendrá una nueva oportunidad con Real Madrid Asencio podría volver a ser titular ante Elche

Compromiso que afronta el Real Madrid como líder de la competición, con tres puntos de ventaja respecto al FC Barcelona, su inmediato perseguidor, y que supondrá el inicio de nueve partidos en 28 días para el conjunto blanco.

Los partidos del Real Madrid hasta fin de año:

13ª Jornada de Liga: Elche-Real Madrid

5ª Jornada de la Champions League Olympiacos-Real Madrid

14ª Jornada de Liga: Girona-Real Madrid

19ª Jornada de Liga (adelantada por la disputa de la Supercopa de España):

15ª Jornada de Liga: Real Madrid-Celta de Vigo

6ª Jornada de la Champions League: Real Madrid-Manchester City

16ª Jornada de Liga: Alavés-Real Madrid

Dieciseisavos de final de la Copa del Rey: rival por determina

17ª Jornada de Liga: Real Madrid-Sevilla