Xabi Alonso ha construido una gran relación en el vestidor del Real Madrid

Héctor Cantú

El portero internacional belga del Real Madrid Thibaut Courtois ha afirmado en la cadena COPE que la relación del vestuario del equipo con Xabi Alonso es buena y "no hay ningún problema" con el entrenador.



"Estamos entrenando bien y hay buena relación con el míster. En el vestuario siempre habrá gente que esté un poco descontenta por no jugar tanto, pero en nuestro equipo todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Leo algunas informaciones y digo "Esto no es verdad, no es así”, pero al final crea ruido", afirmó Courtois en 'El Partidazo de COPE con Juanma Castaño'.

A la pregunta de si el Real Madrid está en crisis Courtois dijo: "Cuando empatamos o perdemos un partido se habla de crisis, y yo creo que al final siempre hay más ruido fuera que dentro"



"Desde fuera se puede vivir de manera diferente a como lo vivimos en el campo. Escuchar que el partido se decidió en detalles parece que está loco, pero no es así", dijo sobre el comentario de Xabi Alonso tras la derrota contra el Liverpool, en el que afirmó que el partido se decidió por detalles.

La sonrisa de Xabi Alonso en su presentación con el Real Madrid

Sobre la lesión que le impidió estar con Bélgica dijo: "Estaré bien para el fin de semana. Era una lesión pequeñita, pero tenía que descansar, recuperar y tratarme. Me sorprendió un poco el revuelo que se montó en Bélgica, como que me estaba borrando de la selección, cuando no es así. Si hubiese tenido partido con el Real Madrid tampoco hubiera jugado, porque no podía jugar".