Kylian Mbappé y la otra batalla contra el PSG

Héctor Cantú

El idilio que alguna vez construyeron Kylian Mbappé y el PSG cuando el delantero francés defendía los colores del club de la capital, hoy se ha transformado en una auténtica batalla en los tribunales.

En plena fecha FIFA, la penúltima del año 2025, el delantero francés ha vuelto a exigir una millonaria indemnización al equipo de la Ciudad Luz por daños sufridos en el 2024.

De acuerdo al cuerpo de abogados del ahora goleador del futbol español, el club debe aún 55 millones de euros no pagados al delantero correspondientes de la temporad 2023-2024, lo que habría derivado en daños y perjuicios con un valor de 240 millones de euros.

La cifra, escalofriante y escandalosa, pone contra la pared al equipo francés que asegura que en un acuerdo verbal sostenido por ambas partes, el propio delantero condonó el pago de los 55 millones en su último año de contrato.

Pero las peticiones del PSG no se quedan allí, pues ellos han exigido a Kylian Mbappé, bpago por la cantidad de 140 millones de euros, cifra que correspondería a la falta de veracidad en la promesa del jugador quien aseguró que no saldría libre del equipo de la Ligue 1, algo que terminó sucediendo.

Mientras ambas partes defienden sus argumentos, será un juez local el que dictamine y dicte sentencia para conocer cuál de los dos frentes será el ganador de esta multimillonaria batalla.