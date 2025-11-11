Kylian Mbappé tiene ventaja en la carrera por el ‘Pichichi’

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé defiende del ‘Pichichi’ de La Liga luego de anotar 31 goles la temporada pasada, este curso lo comenzó a tope y en 12 jornadas tiene más anotaciones que partidos, sus rivales son Julián Alvarez y Robert Lewandowski quienes suman siete dianas.

Mbappé cortó la racha de ocho partidos consecutivos marcando y se fue en blanco ante Rayo Vallecano, mientras Lewandowski apareció para endosarle tres goles a Celta de Vigo y revivir en la carrera por el título de goleo en el futbol español porque estaba muy por detrás del francés.

El polaco que registraba cuatro tantos superó de una tajada a futbolistas como Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Vedat Muriqi para igualar las siete dianas que suma Julián Alvarez con quien comparte el segundo lugar en la tabla de goleadores.

Mbappé marcha como líder en solitario con 13 tantos y seis tantos de ventaja sobre ‘La Araña’ y Lewandowski que deberán venir de atrás para evitar el segundo ‘Pichichi’ consecutivo del delantero de Real Madrid.