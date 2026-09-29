Real Madrid perderá Raúl Asencio hasta por 4 meses

Redacción FOX Deportes

Raúl Asencio estará entre dos y cuatro meses fuera de las canchas tras sufrir una fractura por estrés en la tibia.

El Real Madrid informó en su parte médico que el defensa será sometido a una intervención quirúrgica el jueves 1 de octubre. De acuerdo con el comunicado del club, podría regresar a la actividad entre diciembre y febrero, “si la operación transcurre según lo previsto”.

El central no ha disputado ningún partido esta temporada debido a problemas físicos y se mantiene en la lista de lesionados que incluye a otros seis jugadores: Ferland Mendy, Rodrygo, Éder Militão, Federico Valverde, Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé.

Asencio llegó al primer equipo de los ‘Merengues’ en 2024 y desde entonces ha disputado 80 partidos, con dos goles y tres asistencias.