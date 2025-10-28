Real Madrid informó que Dani Carvajal fue operado con éxito

Redacción FOX Deportes

Dani Carvajal fue operado con éxito mediante una artroscopia en la rodilla derecha que reparará la “presencia de un cuerpo libre articular” que se le detectó en las pruebas médicas tras sentir dolor luego de jugar 19 minutos en El Clásico del pasado domingo.

“Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días”, informó el equipo blanco a través de un comunicado.

El capitán de Real Madrid disputó 19 minutos en la victoria 2-1 sobre Barcelona y notó molestias al concluir el partido, al que volvió después de cuatro partidos de ausencia por una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha.

Carvajal fue sometido a pruebas el lunes que determinaron la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha y le obligaron a someterse a una artroscopia, una intervención que consiste en introducir una cámara con una lente microscópica para reparar el tejido dañado sin tener que abrir la articulación totalmente; siendo una técnica menos invasiva.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el margen oscila entre mes y medio hasta los dos meses y medio, por lo que Carvajal llegaría justo para reaparecer antes de que concluya el 2025.