Dani Carvajal volverá a entrar al quirófano

Redacción FOX Deportes

Dani Carvajal se une a la lista de lesionados del Real Madrid, después de la victoria en El Clásico, así lo confirmó el club.

El parte médico que compartió la institución señala que al capitán “se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha”.

Es la misma rodilla que se lesionó en octubre de 2024 y que lo dejó fuera de actividad durante ocho meses.

Sin embargo, el Real Madrid puntualizó que Carvajal “será sometido a una artroscopia”, por lo que su baja no será tan prolongada como el año pasado; en cambio, se estima que pueda volver, a más tardar, a principios de 2026.