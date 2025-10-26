Al Barcelona, la derrota le salió muy barata

Héctor Cantú

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, aseguró que fue "merecida la victoria" del clásico (2-1), con un resultado que dijo se quedó "hasta corto", y resaltó que apenas sufrieron ante el Barcelona sin conceder ocasiones.



"Creo que es merecida la victoria y se queda hasta corto el resultado. U partido clave ante un rival directo del que nos vamos con muy buenas sensaciones y arriba en la clasificación", dijo en Real Madrid Tv.

"Hoy sin balón hemos estado muy bien, hemos interpretado muy bien el partido sabiendo cuando teníamos que presionar alto y cuando juntarnos. Ahí ha estado la clave. El equipo sinceramente ha sufrido muy poquito, apenas hemos concedido ocasiones", añadió.

Carvajal reapareció tras su lesión muscular, aumentando la intensidad defensiva en la segunda parte cuando entró por el uruguayo Fede Valverde.



"Ganarle al Barcelona en tu casa es una maravilla y es especial siendo capitán. Son tres puntos que ojalá sean claves para el pulso por LaLiga pero hay que seguir", sentenció.