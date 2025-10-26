Publicación: domingo 26 de octubre de 2025

Héctor Cantú

Al Barcelona, la derrota le salió muy barata

En el Real Madrid hay sensaciones de que pudieron vapulear

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, aseguró que fue "merecida la victoria" del clásico (2-1), con un resultado que dijo se quedó "hasta corto", y resaltó que apenas sufrieron ante el Barcelona sin conceder ocasiones.

"Creo que es merecida la victoria y se queda hasta corto el resultado. U partido clave ante un rival directo del que nos vamos con muy buenas sensaciones y arriba en la clasificación", dijo en Real Madrid Tv.

Vinícius Júnior perdió la cordura: del berrinche en el campo a la bronca con Lamine Yamal

"Hoy sin balón hemos estado muy bien, hemos interpretado muy bien el partido sabiendo cuando teníamos que presionar alto y cuando juntarnos. Ahí ha estado la clave. El equipo sinceramente ha sufrido muy poquito, apenas hemos concedido ocasiones", añadió.

Al Real Madrid le anulan gol y penalti... ¡en 10 minutos!

Una falta dentro del área de Lamine Yamal sobre Vinícius Júnior fue marcada como penal.
Al ser revisada en el VAR, se anuló la marcación por falta del brasileño sobre el jugador del Barcelona.
Kylian Mbappé marcó un golazo, pero el VAR marcó un fuera de lugar del francés milimétrico
Kylian Mbappé marcó un golazo, pero el VAR marcó un fuera de lugar del francés milimétrico
Kylian Mbappé marcó un golazo, pero el VAR marcó un fuera de lugar del francés milimétrico
Kylian Mbappé marcó un golazo, pero el VAR marcó un fuera de lugar del francés milimétrico

Carvajal reapareció tras su lesión muscular, aumentando la intensidad defensiva en la segunda parte cuando entró por el uruguayo Fede Valverde.

"Ganarle al Barcelona en tu casa es una maravilla y es especial siendo capitán. Son tres puntos que ojalá sean claves para el pulso por LaLiga pero hay que seguir", sentenció.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS