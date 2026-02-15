Real Madrid iguala récord de penaltis marcados en una sola temporada

Héctor Cantú

El Real Madrid sigue peleando palmo a palmo con el Barcelona el título de La Liga en su temporada 2025-2026 luego de superar a la Real Sociedad por goleada en un polémico partido donde le sancionaron, a su favor, dos penas máximas.

Con este par, el equipo merengue llegó a 13 penaltis en La Liga, cifra con la que han impuesto un nuevo récord para convertirlo en el club al que más penaltis le han marcado a su favor en un solo ciclo, superando los registros de 12 disparos desde el paredón que tuvo el Barcelona en la temporada 1950-1951 y 2015-2016, según registra el diario Mundo Deportivo.

Esos 13 penales, de los cuales solo ha fallado dos (Valencia y Barcelona), se suman a los tres que ha recibido en Champions League y uno en la Copa del Rey, incrementando considerablemente la cifra.

Curiosamente, todos los penales sancionados a favor del equipo merengue han sido en partidos que terminaron con victorias a su favor.

Tres de ellos, fueron en marcados en los 10 minutos finales de sus partidos, mientras que 10 de los 13, fueron pitados en la segunda mitad.

El Real Madrid no solo es el equipo con más penales marcados a su favor en España, también lo es en las cinco ligas más importantes de Europa, seguido del Bayern Munich, (9), Mainz 05, Bretford y Brest (8).

El Real Madrid es igual de poderoso con o sin Kylian Mbappé

En la temporada pasada, el Real Madrid recibió 14 marcaciones de penal a su favor en La Liga. El último de ellos, sancionado en el mes de mayo, en la última jornada de la temporada regular, justamente, también ante la Real Sociedad.

Los merengues son, hasta el momento, el único equipo con un diferencial mayor a 10 penales, 13 marcados a su favor 3 en contra.