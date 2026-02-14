El Real Madrid puede golear cuando sea y ahora le tocó a la Real Socidad

Enrique Gómez

En ocasiones, el Real Madrid simplemente demuestra su gran superioridad dentro de La Liga de España.

En tan solo 48 minutos, el equipo ‘blanco’ destrozó a la Real Sociedad y arrebató la cima de la tabla de posiciones, por lo que ahora la presión está del lado del Barcelona en esta fecha número 24 del torneo.

Victoria 4-1 del conjunto madridista, suficiente para alcanzar los 60 puntos en La Liga y ocupar el primer lugar del certamen, sitio que mantendrá solo en caso de que el Barça no le gane al Girona el domingo.

Gonzalo Ramos anotó por segundo partido en la temporada, Vinícius Junior firmó un doblete de penal y Federico Valverde marcó por primera vez en el torneo liguero. Todos estos aportes se sumaron para dejar sin oportunidad al equipo de San Sebastián, que al 21’ había empatado provisionalmente con gol de penal de Mikel Oyarzabal, mismo que al parecer hizo enfurecer al anfitrión en el Santiago Bernabéu.

Así fueron los goles de este partido, que significó la octava victoria consecutiva para Álvaro Arbeloa:

· 1-0 (5’): Gonzalo ‘acarició’ de primera un centro frontal y puso el balón en la esquina

· 1-1 (21’): Penal cobrado con gran potencia y al centro por Mikel Oyarzabal

· 2-1 (25’): Con sangre fría, Vinícius puso el penal pegado al poste derecho

· 3-1 (31’): Golazo al ángulo de Federico Valverde, a pase de Álvaro Carreras

· 4-1 (48’): Vinícius Junior engaña al portero y ejecuta el penal hacia su izquierda

Sin Mbappé, pero con Gonzalo, el Real Madrid está 'robando' la cima de La Liga

Con este resultado, el Real Madrid superó en dos puntos al Barcelona, equipo que ha liderado el torneo durante las últimas semanas, pero que perderá las riendas si no se quita la depresión por perder 4-1 en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y se enfoca en derrotar al conjunto gironés.

A La Liga de España todavía le faltan 14 partidos, por lo que cada victoria cuenta, solo que, en ocasiones, el Real Madrid tiene bien demostrar en el marcador por qué es el equipo con el plantel más caro de España.