Real Madrid buscará terminar con el dominio de Barcelona en La Liga

Oscar Sandoval

Dos temporadas sin títulos son demasiado para Real Madrid, que apostó por una renovación para poner fin al dominio de Barcelona y recuperar el trono de La Liga. La carrera por el campeonato comienza desde cero y la nueva defensa del conjunto blanco tendrá la misión de frenar al ataque del campeón. 🫲⚽⚽🫱 pic.twitter.com/lTew58w9NI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 12, 2026

José Mourinho construye a sus equipos de atrás para adelante y esa filosofía volvió a marcar el inicio de su segunda etapa en el Santiago Bernabéu. La defensa fue el principal punto débil del equipo blanco en las últimas temporadas y el técnico fortaleció el cuadro bajo para competir por La Liga.

Álvaro Carreras, Fran García, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen llegaron el verano pasado al club, pero no cumplieron con las expectativas y lo primero que pidió el portugués para regresar a la capital española fue reforzar la defensiva que quedó señalada como una de las principales causas de los últimos tropiezos.

Así sería hoy el XI ideal de José Mourinho en su regreso a Real Madrid

Marc Cucurella apunta al lateral derecho, Denzel Dumfries al carril izquierdo e Ibrahima Konaté a la zaga central, tres futbolistas internacionales que no necesitan presentación porque sus actuaciones con Chelsea, Inter y Liverpool hablan por sí solas y la pelea por la titularidad elevará la calidad de la plantilla.

El mediocampo necesitaba pocos retoques y la llegada de Bernardo Silva ofrece una nueva alternativa para la generación de juego, añade experiencia a la segunda línea para competir al máximo nivel y le da una idea diferente al equipo blanco que podrá lucir lo mejor que tiene que es su ataque.

Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé están obligados a dar un paso al frente después de dos temporadas, deberán dejar atrás el plano individual para enfocarse en lo colectivo y necesitan tirar del carro para devolverle a Real Madrid el título de La Liga.