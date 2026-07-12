Ibrahima Konate, puros mimos al Real Madrid y un 'recadito' para Lamine Yamal

Héctor Cantú

La semifinal entre España y Francia comienza a calentarse a unos días de que se vean las caras en el terreno de juego por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Será un choque de trenes entre dos selecciones favoritas para levantar el título y uno de los partidos que en el papel pintan para ser memorables.

El defensa francés, Ibrahima Konaté, ha salido a hablar fuerte y claro para recordarle a Lamine Yamal que aunque él crea que Francia es la que debe temer a España, es un juego psicológico en el que no deben caer.

“Hay que mantenerse en esa humildad que tenemos desde el principio y no caer en esa trampa, sobre todo en este momento de la competición. “Es una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño. No es solo Lamine, es todo el equipo”, detalló.

Ibrahima, en sus declaraciones previas al choque, también tuvo espacio para hablar de su nueva incorporación al Real Madrid, un movimiento que para él es un sueño cumplido.

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“Es un club excepcional y es un sueño, pero hasta que no te pones la camiseta creo que no te das cuenta. Es el club más grande de la historia”, agregó.

En caso de que Konaté vea minutos ante España, estará jugando su partido número 30 con el combinado mayor de su país. Hasta el momento solo ha visto actividad en 14 minutos ante Noruega.