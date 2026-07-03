Francia quiere seguir avanzando con paso perfecto en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Francia enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 con paso perfecto y una racha de cuatro victorias consecutivas que la colocan como favorito, su rival llega con el ánimo a tope luego de dejar en el camino a Alemania y con sed de venganza luego de caer en la misma instancia, con gol de oro, en 1998.

🔙 28 years ago, Les Bleus beat Paraguay in the Round of 16 of the World Cup thanks to a legendary golden goal from Laurent Blanc. 🇫🇷✨



A goal that went down in history and set France on its way to a first World Cup title 🏆 pic.twitter.com/Y2a0PnndCp — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) July 3, 2026

'Les Bleus' se consolidan como uno de los grandes candidatos al título. Son la selección con más anotaciones en el torneo hasta el momento y cuentan con Kylian Mbappé, uno de los goleadores del Mundial. Ahora buscarán dar un paso más hacia la pelea por el campeonato frente a una Paraguay que atraviesa un gran momento tras eliminar a Alemania.

La 'Albirroja' no olvida la eliminación en octavos de final de 1998, un partido en el que llevó al límite al equipo francés que consiguió la victoria en tiempo extra de Laurent Blanc al 114 cuando los penales estaban a la vuelta de la esquina y quiere cerrar la herida 28 años después.

Paraguay dejó en el camino a Alemania y alimentó la esperanza en el Mundial 2026, soñar no cuesta nada, pero son pocas las defensivas que pueden frenar el ataque de ‘Les Bleus’ que registran 10 goles en cuatro partidos y apuntan a su siguiente víctima para llegar a cuartos de final.