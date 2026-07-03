Oscar Sandoval
Francia quiere seguir avanzando con paso perfecto en el Mundial 2026
Paraguay busca revancha de la eliminación en la Copa del Mundo de 1998
Francia enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 con paso perfecto y una racha de cuatro victorias consecutivas que la colocan como favorito, su rival llega con el ánimo a tope luego de dejar en el camino a Alemania y con sed de venganza luego de caer en la misma instancia, con gol de oro, en 1998.
'Les Bleus' se consolidan como uno de los grandes candidatos al título. Son la selección con más anotaciones en el torneo hasta el momento y cuentan con Kylian Mbappé, uno de los goleadores del Mundial. Ahora buscarán dar un paso más hacia la pelea por el campeonato frente a una Paraguay que atraviesa un gran momento tras eliminar a Alemania.
La 'Albirroja' no olvida la eliminación en octavos de final de 1998, un partido en el que llevó al límite al equipo francés que consiguió la victoria en tiempo extra de Laurent Blanc al 114 cuando los penales estaban a la vuelta de la esquina y quiere cerrar la herida 28 años después.
Paraguay dejó en el camino a Alemania y alimentó la esperanza en el Mundial 2026, soñar no cuesta nada, pero son pocas las defensivas que pueden frenar el ataque de ‘Les Bleus’ que registran 10 goles en cuatro partidos y apuntan a su siguiente víctima para llegar a cuartos de final.
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