Publicación: lunes 1 de junio de 2026

EFE

Raúl González, uno de los 'destapados' de Enrique Riquelme

El candidato a la presidenciadel Real Madrid desvela a uno de los suyos

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme declaró que, si es "presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid", durante una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

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"Si usted fuese el presidente de los Chicago Bulls, ¿a quién tendría de director deportivo? Va a saber lo que piensan los jugadores, no habrá nadie con más partidos. Necesitamos volver a ese madridismo, a ese ADN, y que lo puedan transmitir. Tiene que ser una leyenda del Real Madrid. Alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces...", comenzó.

"No hay nadie que conozca mejor la casa blanca, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid. Creo que no nos hemos equivocado, es la persona correcta para liderar el proyecto deportivo. Don Raúl González Blanco. Si yo soy presidente del Real Madrid, será el director deportivo del Real Madrid", añadió.

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.

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