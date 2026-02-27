Raúl Asencio, fuera de peligro, pero en la lista de lesionados

Redacción FOX Deportes

De los males, el menor. Raúl Asencio sí causará baja para el partido ante Getafe, de La Liga, pero su lesión no es tan grave como se pensaba.

El central salió en camilla en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, luego de chocar con Eduardo Camavinga, por lo que se temió lo peor.

Por fortuna, el Real Madrid ha anunciado que “tras las pruebas realizadas”, Asencio solo sufrió una “contractura cervical”, por lo que se descarta un problema mayor.

Aunque el club no dijo cuándo espera que el defensa vuelva a la cancha, medios españoles especulan que podría volver en una semana para la Jornada 27 de la liga local, ante el Celta de Vigo.