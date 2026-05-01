Redacción FOX Deportes
Raphinha podría tener minutos ante Osasuna en La Liga
Raphinha y Marc Bernal están recuperados y disponibles para el duelo de este sábado
Raphinha y Marc Bernal recibieron el alta médica y estarán disponible para el encuentro de Barcelona ante Osasuna que se jugará en El Sadar por la jornada 34 de La Liga.
Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, lastraron el rendimiento de los azulgrana en el tramo definitivo de la temporada. Raphinha se lesionó a finales de marzo en el amistoso entre Brasil y Francia que se disputó en Estados Unidos.
Sufrió una rotura del isquiotibial derecho, su cuarta lesión del curso, y no pudo estar presente en los cuartos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid.
Bernal está de baja desde hace un mes, a causa de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano, una de las revelaciones del curso para el Barça, también se perdió partidos importantes sobre el final de la temporada.
Ambos han sido incluidos en la lista de convocados para el partido de esta noche. Son baja Lamine Yamal y Andreas Christensen, por lesión y Jules Kounde por sanción. También vuelve Eric Garcia quien no jugó por sanción ante Getafe.
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