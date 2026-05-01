Raphinha podría tener minutos ante Osasuna en La Liga

Redacción FOX Deportes

Raphinha y Marc Bernal recibieron el alta médica y estarán disponible para el encuentro de Barcelona ante Osasuna que se jugará en El Sadar por la jornada 34 de La Liga.

Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, lastraron el rendimiento de los azulgrana en el tramo definitivo de la temporada. Raphinha se lesionó a finales de marzo en el amistoso entre Brasil y Francia que se disputó en Estados Unidos.

Sufrió una rotura del isquiotibial derecho, su cuarta lesión del curso, y no pudo estar presente en los cuartos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid.

✅ Raphinha ha recibido el alta médica y entra en la convocatoria del #OsasunaBarça pic.twitter.com/VkQHMnirSO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2026

Bernal está de baja desde hace un mes, a causa de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano, una de las revelaciones del curso para el Barça, también se perdió partidos importantes sobre el final de la temporada.

Ambos han sido incluidos en la lista de convocados para el partido de esta noche. Son baja Lamine Yamal y Andreas Christensen, por lesión y Jules Kounde por sanción. También vuelve Eric Garcia quien no jugó por sanción ante Getafe.