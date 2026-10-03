Raphinha estaría disponible para el próximo partido de Barcelona

Redacción FOX Deportes

Raphinha está viviendo el mejor inicio de temporada de su carrera y es uno de los futbolistas que marca la diferencia con Barcelona. El brasileño fue convocado por su selección para esta Fecha FIFA y regresó a España con molestias musculares, aunque las pruebas descartaron una lesión.

Lamine y Pedri, rompiendo el juego ?‍? pic.twitter.com/0ckn5SMqG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2026

La resonancia magnética realizada por el cuerpo médico azulgrana confirmó que no existe lesión. El tiempo de recuperación antes del enfrentamiento contra Getafe jugará a favor del brasileño, quien trabajará en su recuperación.

Raphinha apunta a estar disponible para el próximo compromiso de La Liga, aunque será decisión de Hansi Flick utilizarlo. Barcelona tiene partidos importantes durante octubre y el técnico podría administrar los minutos del delantero para evitar una lesión.

❗ ??????? ??????????



⚽ #BarçaAlavés | Jornada 11 de Liga

? Sábado, 31 de octubre

⏰ 21.00 horas

?️ Spotify Camp Nou pic.twitter.com/eQFvutuo89 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2026

El conjunto azulgrana enfrentará a Paris Saint-Germain el 20 de octubre y El Clásico con Real Madrid el 25, dos compromisos para los que Flick buscará tener a Raphinha en las mejores condiciones.

El brasileño suma 12 goles en siete partidos de La Liga y dos tantos en un encuentro de Champions League, números que dimensionan su peso en la ofensiva del Barcelona.