Redacción FOX Deportes
Raphinha estaría disponible para el próximo partido de Barcelona
Las pruebas descartaron una lesión y el brasileño podría reaparecer ante Getafe
Raphinha está viviendo el mejor inicio de temporada de su carrera y es uno de los futbolistas que marca la diferencia con Barcelona. El brasileño fue convocado por su selección para esta Fecha FIFA y regresó a España con molestias musculares, aunque las pruebas descartaron una lesión.
La resonancia magnética realizada por el cuerpo médico azulgrana confirmó que no existe lesión. El tiempo de recuperación antes del enfrentamiento contra Getafe jugará a favor del brasileño, quien trabajará en su recuperación.
Raphinha apunta a estar disponible para el próximo compromiso de La Liga, aunque será decisión de Hansi Flick utilizarlo. Barcelona tiene partidos importantes durante octubre y el técnico podría administrar los minutos del delantero para evitar una lesión.
El conjunto azulgrana enfrentará a Paris Saint-Germain el 20 de octubre y El Clásico con Real Madrid el 25, dos compromisos para los que Flick buscará tener a Raphinha en las mejores condiciones.
El brasileño suma 12 goles en siete partidos de La Liga y dos tantos en un encuentro de Champions League, números que dimensionan su peso en la ofensiva del Barcelona.
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