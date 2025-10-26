¿Quién fue el jugador expulsado tras la bronca final en El Clásico?

Héctor Cantú

La primera edición de El Clásico de la temporada 2025-2026, dejó momentos críticos luego de la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Barcelona.

Con las pulsaciones al máximo, jugadores de ambos clubes se enfrascaron en un connato de bronca que, por fortuna no fue más allá de ligeros empujones, gritos, y un Vinícius Júnior descontrolado.

Vinícius Júnior perdió la cordura: del berrinche en el campo a la bronca con Lamine Yamal

Al final, el árbitro central del César Soto Grado, reportó los sucesos en el acta, donde se reflejó una sola expulsión.

El futbolista que recibió el cartón rojo por su actitud al finalizar el encuentro fue el guardameta del Real Madrid Andriy Lunin “por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros”, según se recoge en el documento.

Además de esta expulsión, el árbitro central decidió mostrar el cartón amarillo a siete jugadores de ambos equipos.

Al Real Madrid le anulan gol y penalti... ¡en 10 minutos!

En la lista de apercibidos aparecen los nombres de Eder Militao, Rodrygo Goes y Vinícius Júnior por el Real Madrid. Fermín López, Alejandro Balde y Ferrán Torres por el Barcelona; todos ellos por “encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza”, se lee en el acta.

Luego de este resultado, el Real Madrid se consolida como líder absoluto e indiscutible de La Liga tras superar con cinco unidades al Barcelona que marcha en segunda posición con 22 puntos.