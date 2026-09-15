¿Qué pasa con Vinícius Júnior? Así responde por su falta de gol

Héctor Cantú

Vinícius Júnior sumó ante Elche su cuarto partido consecutivo sin marcar y llegó a cinco encuentros sin gol durante la temporada.

El brasileño realizó cinco disparos, pero ninguno terminó en gol, por lo que prolongó la sequía que atraviesa con Real Madrid.

Pese a la mala racha, Vinícius se mostró tranquilo y confía en recuperar pronto su efectividad frente al arco.

“Los goles van a volver… no puedo fallar tantas. Domingo hay más. Hala Madrid”, escribió el brasileño en sus redes sociales después del encuentro.

Las celebraciones 'prohibidas' de Vinícius Júnior que sacaron de quicio al Etihad Stadium

Real Madrid consiguió los tres puntos tras vencer a Elche con un gol en los últimos minutos y ahora se prepara para enfrentar al Atlético de Madrid en el Derbi.

El último gol de Vinícius llegó ante Real Sociedad, rival contra el que también aportó una asistencia en la victoria 4-1 del conjunto merengue.