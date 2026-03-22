Vinícius Júnior "siempre" mejora en el tramo decisivo de la temporada

Redacción FOX Deportes

Vinícius Júnior, autor de un doblete en la victoria de Real Madrid ante Atlético señaló que “no” sabe qué pasa con él, pero que “cuando llega este momento de la temporada”, el tramo que define los grandes títulos, “siempre” mejora. Vinicius Júnior puede solo; se consagra en el Derbi y liquida al Atlético de Madrid

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente -Florentino Pérez- siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", declaró en RealMadrid TV.

“Estoy muy contento con el partido que hemos hecho. Lo controlamos desde el principio, pero encajamos gol. Estamos evolucionando, trabajando mucho para partidos como estos y para que los madridistas se vayan felices con una victoria”, analizó sobre el encuentro.

"El mérito es de todos: entrenador, jugadores y afición. De todo el trabajo que hemos hecho durante la semana. Fuimos a Mánchester, ganamos y defendimos bien. Y aquí tuvimos muy claro desde el principio el plan de partido. Y eso ha marcado la diferencia", completó.