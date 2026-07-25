Arsenal espera para dar el golpe por Vinícius Júnior

Oscar Sandoval

Arsenal podría pescar en aguas revueltas y sacudir el mercado de transferencias con el fichaje de Vinícius Júnior. El brasileño entra en el último año de contrato con Real Madrid y el conjunto londinense jugaría con esa ficha a favor para intentar sacar al ‘7’ del Santiago Bernabéu.

Starting 2026/27 strong 💪



We kicked off our preparations today with a 3-0 victory over @MKDonsFC in a behind-closed-doors contest at the Sobha Realty Training Centre 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 25, 2026

Vinícius no ha firmado su renovación de contrato con el equipo blanco a pesar de la buena sintonía que hay entre el club y el jugador, pero mientras no haya un papel con un nuevo acuerdo, el hecho es que el jugador podría abandonar el club como agente libre al final de la temporada.

David Ornstein informó a través de su cuenta de X que Arsenal "explora" la posibilidad de fichar a Vinícius Júnior. Sin embargo, también aclaró que "los clubes aún no están en conversaciones" y que cualquier movimiento dependerá de la evolución de las negociaciones para renovar el contrato del brasileño con el conjunto ‘Merengue’.

A Real Madrid se le acaba el tiempo y debe actuar en el mercado de verano, si no extiende el contrato, deberá poner a ‘Vini’ en el aparador porque es un hecho que el club no puede permitir que el futbolista se vaya sin dejar dinero en caja cuando es uno de los más valiosos del mundo.