Obed Vargas jugará con el Atlético de Madrid... en algún momento

Redacción FOX Deportes

En algún momento de la temporada, Obed Vargas volverá a jugar con el Atlético de Madrid; más que eso no puede prometer el técnico Diego Simeone.

El técnico argentino calificó al mediocampista mexicano como un "chico noble y trabajador" y justo "esa es la línea a seguir", después de que finalmente el futbolista se quedara en el equipo, pese a que la idea predilecta era cederlo a otro club para que ganara minutos y experiencia y que en 2027 regresara al club colchonero con mejores condiciones para buscar más oportunidades.

“Está trabajando con el mismo entusiasmo y trabajo desde que llegó. Tiene una competencia muy grande ahí en el medio campo (Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios o Rodrigo Mendoza) y él es un chico humilde, noble y trabajador”, dijo el entrenador.

"UN CHICO HUMILDE Y TRABAJADOR" ?️



Esto dijo el Cholo Simeone sobre el presente de Obed Vargas dentro del Atlético de Madrid. ??



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“Y ésa es la línea seguir esperando la oportunidad que tenga, porque seguramente nos tocará utilizarlo como a todos los compañeros. Necesita estar disponible, como lo hace, buscando esa oportunidad que espero que el entrenador se la pueda dar”, añadió el propio técnico, quien de momento no le ha concedido minutos en Liga ni en Champions League.

Por lo menos, Vargas ya entró en las últimas convocatorias del 'Atleti' y sigue esperando jugar su primer partido a nivel de clubes desde el 24 de mayo.

Obed, quien a principios de año se perfilaba como uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección, vio muy pocos minutos con en el Tri en el Mundial y lo cierto es que ha sido borrado con el 'Atleti' en esta campaña.