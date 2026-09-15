Oscar Sandoval
Obed Vargas deberá esperar su oportunidad con Atlético de Madrid
Diego Simeone aseguró que el mexicano “tiene una competencia muy fuerte”
Obed Vargas no ha debutado esta temporada con Atlético de Madrid después de cinco jornadas de La Liga, no fue convocado para los primeros cuatro compromisos y en el partido contra Real Sociedad se quedó en el banco de suplentes, pero deberá tener paciencia para ver recompensado su esfuerzo.
El mediocampo del conjunto rojiblanco es una de las líneas más fuertes del equipo de Diego Simeone, quien cuenta con futbolistas de diferentes perfiles y en las decisiones del técnico todavía no ha aparecido el mexicano.
El ‘Cholo’ fue cuestionado en conferencia de prensa sobre el papel que tendrá el futbolista de 21 años y respondió que, “tiene una competencia muy grande”, pero admitió que “seguramente nos tocará utilizarlo, como a todos, y tendrá que estar disponible”.
Simeone aseguró que Obed Vargas está “en busca de esa oportunidad que espero que el entrenador le pueda dar”, por lo que podría disputar sus primeros minutos en los próximos partidos, ya que Atlético tendrá una carga de cinco compromisos en 15 días tras el parón internacional y el mexicano tendrá que estar listo.
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