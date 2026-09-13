Atlético de Madrid firmó una goleada engañosa en La Liga

Redacción FOX Deportes

Un penal por mano del keniano Job Ochieng, transformado en gol por Alejandro Grimaldo, rescató al Atlético de Madrid de un mal partido ante la Real Sociedad. El canadiense Jonathan David y Giuliano Simeone completaron una victoria 3-0 de los rojiblancos y dejaron a los locales con un castigo excesivo.

TRES PUNTAZOS EN ANOETA ? pic.twitter.com/NsazVuncu6 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 13, 2026

En el primer cuarto de hora, la posesión de la pelota fue del conjunto local, aunque la única ocasión de peligro la protagonizó Lee Kang-In al minuto cinco con un disparo al primer palo que salió desviado.

En la segunda parte, Carlos Soler aprovechó un rechace de un saque de esquina en la frontal del área, pero su disparo raso fue atajado sin problemas por el guardameta rojiblanco.

Al minuto 81, el Atlético de Madrid botó un saque de esquina que fue despejado por la defensa donostiarra. Sin embargo, en el intento de Job Ochieng por controlar la pelota, el balón le golpeó en el brazo y el árbitro concedió un penal a favor de los visitantes, que Grimaldo convirtió en el 1-0.

Al minuto 90, Jonathan David puso el 2-0 para el Atlético de Madrid. El canadiense recibió la pelota dentro del área tras un contragolpe y marcó su primer gol con los ‘Colchoneros’.

En la última acción del partido, Giuliano condujo hacia la portería y, tras recorrer varios metros, anotó el 3-0 al 90+5 para sellar la victoria del Atlético.