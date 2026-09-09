Al Atlético de Madrid se le vuelve a escapar una victoria

Héctor Cantú

La mala racha no termina para el Atlético de Madrid, que volvió a sufrir un descalabro esta temporada, ahora en su presentación en la Champions League.

Los comandados por Diego Simeone no supieron mantener la ventaja conseguida en la primera mitad y terminaron dejando escapar la posibilidad de sumar tres puntos que habrían sido oro puro para el ánimo del conjunto ‘Colchonero’.

Marcos Llorente marcó el primer gol del Atlético de Madrid en este ciclo continental. Sin embargo, el poderío del cuadro inglés volvió a quedar de manifiesto sobre el terreno de juego.

5 goals and counting… Marcos Llorente loves scoring at Anfield ?️‍♂️



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En el complemento, Liverpool apenas necesitó 10 minutos para acabar con las ilusiones del equipo visitante.

Dominik Szoboszlai empató el partido con un remate preciso dentro del área, luego de una gran jugada colectiva.

Minutos después apareció el argentino Alexis Mac Allister para empalmar la pelota con la zurda y enviarla al fondo de las redes.

ALEXIS MAC ALLISTER GOLAZOOOO ??‍?



Liverpool have turned it around to lead at Anfield ? pic.twitter.com/AqHsInpvfl — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 9, 2026

De nueva cuenta, las dudas se ciernen sobre el sistema defensivo de Diego Simeone, que ha recibido gol en tres de los cuatro partidos disputados hasta el momento en todas las competiciones.

Julián Álvarez jugó los 90 minutos en su primera aparición completa con el Atlético de Madrid. El argentino realizó cuatro disparos al arco rival, pero no logró encontrar las redes.