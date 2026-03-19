Publicación: jueves 19 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Nostalgia pura: Estos son los uniformes retro que utilizarán los equipos de La Liga

Del 10 al 13 de abril, los equipos utilizarán estos modelos inspirados en el pasado

La espera terminó. Finalmente se pudo conocer los modelos de las camisetas que los equipos de La Liga portarán en la jornada 31 como homenaje al pasado de cada uno de los clubes.

Durante el evento denominado La Liga Fashion Night, los equipos mostraron sus diseños inspirados en momentos que marcaron su historia en el pasado y que se utilizarán en los partidos a disputarse del 10 al 13 de abril.

En el evento, también se mostró el balón ‘retro’ que rodará en los campos de la primera división, así como la indumentaria que utilizarán los árbitros y que está inspirada en el conjunto amarillo y negro que hizo historia en el ya lejano 1994.

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