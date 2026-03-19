Nostalgia pura: Estos son los uniformes retro que utilizarán los equipos de La Liga

Héctor Cantú

La espera terminó. Finalmente se pudo conocer los modelos de las camisetas que los equipos de La Liga portarán en la jornada 31 como homenaje al pasado de cada uno de los clubes.

Durante el evento denominado La Liga Fashion Night, los equipos mostraron sus diseños inspirados en momentos que marcaron su historia en el pasado y que se utilizarán en los partidos a disputarse del 10 al 13 de abril.

En el evento, también se mostró el balón ‘retro’ que rodará en los campos de la primera división, así como la indumentaria que utilizarán los árbitros y que está inspirada en el conjunto amarillo y negro que hizo historia en el ya lejano 1994.

Alavés

Nos mediremos a la @RealSociedad en una jornada única.



📍 Jornada 31

📅 Finde del 10-13 de abril

⚔️ #RealSociedadAlavés

✨ #LALIGARETRO



¡Nuestra piel, nuestro orgullo! pic.twitter.com/o2eHeHvdb9 — Deportivo Alavés (@Alaves) March 19, 2026

Athletic Club

Elche

La franja en el pecho,

el escudo en el corazón.#LALIGARetro pic.twitter.com/w1MDNK98Db — Elche Club de Fútbol (@elchecf) March 19, 2026

Espanyol

Girona

Levante

Mallorca

𝑳𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒖𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒓 ya está disponible. 1000 unidades.



🔗 https://t.co/pj8VqGVLzG pic.twitter.com/DaL198TvJx — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) March 19, 2026

Osasuna

Fiel a nuestras raíces. Un homenaje a la historia de nuestro escudo. pic.twitter.com/XUTOSk8FrU — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 19, 2026

Oviedo

💙 Elegancia con historia de la mano de @sidlowe y su hijo Charlie Mateo



🛡️ Nuestra camiseta retro, protagonista en #LALIGAFashionNight, une pasado y presente con orgullo



🏟️ El equipo la utilizará en su partido ante el @RCCelta en Balaídos



📲 https://t.co/5vLApjHVkV… pic.twitter.com/C1KlUyvAlj — Real Oviedo (@RealOviedo) March 19, 2026

Real Sociedad

🤩 Historia txuri urdin. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 19, 2026

Sevilla

Valencia CF

Villarreal